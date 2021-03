Milan, la Champions è fondamentale: Ibrahimovic, pensaci tu

Ora il Milan si gioca tutto per raggiungere l'obiettivo della Champions League: Zlatan Ibrahimovic deve caricarsi la squadra sulle spalle

Salvatore Cantone

Si entra nella fase decisiva della stagione, con il Milan che deve raggiungere ad ogni costo l'obiettivo della Champions League. Per farlo bisognerà vincere tante partite, considerando i pochi punti di distanza dalle altre squadre. Come viene riportato da Tuttosport, ora tocca a Zlatan Ibrahimovic trascinare la squadra per centrare l'obiettivo: lo svedese ha già fatto tanto, ma ora serve qualcosa in più, considerando i tanti infortuni.

Dopo l'arrivo di Ibrahimovic, il Milan ha cambiato mentalità. Come ha detto Zlatan :"La squadra crede in quello che sta facendo, siamo cresciuti nella mentalità. Dal primo giorno vedo che la squadra lavora, si sacrifica, poi porta questo dentro le partite. I giocatori hanno la mentalità vincente, nessuno accetta di perdere, anche in allenamento, questo l'ho portato io. Anche individualmente tanti sono cresciuti, si prendono le responsabilità, hanno capito cosa bisogna fare per essere al top".

E' esattamente così, ma ora serve l'ultimo sforzo. Ibrahimovic con ogni probabilità sarà titolare a Firenze: l'anno scorso, al Franchi, gli venne annullata (in maniera dubbia) una rete meravigliosa, che aveva incantato tutti. Ibra spera di rifarsi e soprattutto di rilanciare il Milan dopo le sconfitte contro Napoli e Manchester United. L'obiettivo Champions League è troppo importante. Intanto Maldini pensa al calciomercato: pronti tre colpi in caso di qualificazione in Champions.