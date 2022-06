Milan, Krunic si è sposato: le foto pubblicate su Instagram dalla moglie

Da qualche giorno Krunic si è sposato con Ivana, che ha pubblicato alcune foto sui propri profili social. Eccole, molto belle.

Ha vinto lo Scudetto, anche da attore decisamente importante nel Milan, e poi si è sposato, Rade Krunic, pochi giorni fa. Un periodo decisamente felice per il bosniaco classe 1993, che nel finale di stagione è stato anche determinante, diventando una pedina fondamentale. Ha iniziato a giocare titolare o comunque a subentrare con continuità e le prestazioni sono sempre state eccellenti. Non ha mai segnato, ma si è sempre fatto trovare pronto e il suo lavoro è stato importantissimo. Stefano Pioli ha un'ottima reputazione di lui e difficilmente lo lascerà andare, anche se ha offerte e il Milan ascolta proposte dai 7,5 milioni in su.