Milan, Krunic convince (solo Pioli): perché l’allenatore insiste col bosniaco?

Nuova partita da titolare per Rade Krunic nel pre-campionato del Milan. Il bosniaco continua a convincere solamente Stefano Pioli

Carmelo Barillà

Nuova partita da titolare per Rade Krunic nel pre-campionato del Milan. Il bosniaco continua a convincere solamente Stefano Pioli, che lo ha schierato dal primo minuto anche contro il Panathinaikos. Nonostante non abbia brillato nelle prime uscite, il centrocampista viene inspiegabilmente riproposto. Vero che Kessié si è infortunato, che Bennacer è appena guarito dal Covid, ma Pobega dovrebbe giocarsi le sue chances di permanenza in rossonero e viene spesso relegato in panchina.

Perché? Perché Krunic gioca sempre? Sarà per la sua duttilità diranno in tanti. Sì, è vero. Il bosniaco può fare il mediano, il trequartista, la mezzala e addirittura anche l'esterno d'attacco, seppur adattato. Ma la verità è che non eccelle in nessun ruolo. Rimane un buon comprimario, niente più. E anche i quotidiani, nel pubblicare le pagelle, non si spiegano tutta questa considerazione.

Quel che sembra certo, al 15 di agosto, è che il Milan non può presentarsi con Krunic titolare in Champions League (con tutto il bene possibile), qualora arrivino cattive notizie dal recupero di Kessié dall'infortunio. Pioli, però, sembra convinto della sua scelta, tant'è vero che anche ieri, a Trieste contro il Panathinaikos, è stato l'ultimo ad uscire. Soltanto al minuto 86 Pioli ha tolto dal campo quello che sembra essere un suo fedelissimo.