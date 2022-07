Milan, Kjaer vicino al ritorno in campo: la possibile data del rientro

Simon Kjaer si sta allenando in gruppo fin dal primo giorno di preparazione ed ora sembra giunto il momento del ritorno in campo: c'è la data

Simon Kjaer si sta allenando in gruppo fin dal primo giorno di preparazione ed ora sembra giunto il momento del ritorno in campo con il Milan. A svelare la possibile data del rientro in una vera e propria partita è La Gazzetta dello Sport. Secondo la 'rosea', infatti, Kjaer potrebbe giocare uno spezzone il 27 luglio contro gli austriaci del Wolfsberger .

Ricordiamo che il danese ha saltato parecchi mesi nella scorsa stagione ed anche i primi due test pre-campionato (contro Lemine Almenno e Colonia). Kjaer non dovrebbe scendere in campo nemmeno contro gli ungheresi dello Zalaegerszegi ma, come detto, dovrebbe rivedersi nel test amichevole contro il Wolfsberger.