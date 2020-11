Milan, Kjaer stacanovista: giocati tutti i minuti della stagione

Kjaer l’onnipresente: l’unico giocatore ad aver disputato tutte le partite stagionali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simon Kjaer è l’unico giocatore della rosa del Milan ad aver giocato tutti i minuti delle prime 16 partite stagionali. Un dato che dimostra perfettamente come il centrale danese sia diventato un perno imprescindibile non solo per la retroguardia rossonera, ma anche per l’intera rosa. Il difensore centrale milanista potrebbe, tuttavia, avere un più che meritato turno di riposo giovedì sera contro il Celtic in Europa League. Il match, decisivo per il passaggio ai sedicesimi, non va preso sottogamba, ma va ricordato che gli scozzesi sono già eliminati dal girone. Ecco che allora in difesa Gabbia potrebbe affiancare capitan Romagnoli.

