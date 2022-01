Milan, Kjaer presente nella top 11 della Serie A del 2021 stilata da ‘Forbes’

Simon Kjaer fa parte della top 11 della Serie A 2021 stilata dalla nota rivista statunitense 'Forbes'

Un anno straordinario, il 2021, quello di Simon Kjaer. Infortunio al ginocchio a parte, il difensore danese è stato protagonista assoluto per il ritorno in Champions League da parte del Milan, oltre ad aver guidato la sua Nazionale fino alla semifinale di Euro2020. Lo stesso Kjaer è presenta nella top 11 della Serie A del 2021 stilata dalla rivista statunitense 'Forbes', tenendo in considerazione i giocatori che hanno avuto un maggiore impatto nei risultati delle proprie squadre. Ecco, di seguito, la formazione completa: Provedel (Spezia); Faraoni (Verona), Kjaer (Milan), De Ligt (Juventus), Gosens (Atalanta); Veretout (Roma), Milinkovic-Savic (Lazio), Barella (Inter); Berardi (Sassuolo), Vlahovic (Fiorentina), Insigne (Napoli).