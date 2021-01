Milan, Kjaer su Donnarumma

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale tematico rossonero. Ecco l’elogio a Gianluigi Donnarumma: “Gigio è veramente cresciuto tanto. Dà tanta sicurezza alla squadra. Avere un portiere di cui ti fidi è importantissimo. So che se sbaglio c’è lui che copre. Ti da la forza per giocare un po’ più aggressivo e in anticipo”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Simon Kjaer >>>