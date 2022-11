Milan, Kjaer non accetta la panchina. Mercato, il futuro di Colombo e Diaz

Theo Hernandez, sempre più leader della sua Francia, sforna il suo secondo assist in due partite ai Mondiali in Qatar. Simon Kjaer, invece, fatica ad accettare la panchina proprio contro i Campioni del Mondo in carica. Novità di calciomercato: le ultime sul futuro di Brahim Diaz e Lorenzo Colombo. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina sul Milan!