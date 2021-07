Milan, Kessie vicino al rinnovo: fissato l’incontro con l’agente

Il Milan continua a lavorare per il rinnovo di Kessie, ormai molto vicino. C'è la data per incontrare il suo procuratore.

Nel bel mezzo del mercato, in casa Milan si pensa soprattutto a un rinnovo di contratto, quello di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è in scadenza tra un anno e i rossoneri non hanno assolutamente intenzione di farsi sfuggire il classe 1996. Il Presidente è altrettanto convinto di voler rimanare al Milan e dunque i dialoghi continuano serrati. Attualmente Kessie è impegnato alle Olimpiadi, ma ci sono tantissimi club pronti a presentargli delle ricche offerte. In primis il Liverpool. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, la dirigenza rossonera avrebbe fissato già un appuntamento nei prossimi giorni con George Atagana, procuratore di Kessie, così da discutere i termini del prolungamento. Le parti sono molto vicine e c'è volontà di chiudere. Il Milan si è spinto fino ai 6 milioni a stagione.