Milan, Kessie rigorista? La statistica dice di puntare su di lui | News

Milan, Kessie rigorista? La statistica dice di puntare su di lui

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Coi due rigori calciati ieri contro la Fiorentina, Franck Kessie è salito a quota 17 penalty tirati nella sua carriera tra Milan (12), Atalanta (2) e Costa D’Avorio (3). Il centrocampista ivoriano è di fatto stato nominato nuovo rigorista direttamente da Zlatan Ibrahimovic, che a più riprese ha dichiarato dopo i recenti errori dagli 11 metri che l’ex Atalanta avrebbe preso il suo posto.

Così nella partita di ieri pomeriggio contro il club toscano, Kessie si è dovuto presentare per ben due volte sul dischetto. La prima volta ha spiazzato Dragowski, mentre la seconda si è fatto ipnotizzare. Ma la statistica dice che su 17 tentativi su calcio di rigore, Kessie ha sbagliato solamente due volte in carriera (oltre a ieri contro il Chievo Verona nel marzo 2018). Dunque, il rigorista è e rimarrà Kessie – come dichiarato dallo stesso centrocampista – visto che i numeri sono assolutamente dalla sua parte.

RINNOVO DONNARUMMA, CI SIAMO? ECCO L’APERTURA DI SCARONI>>>