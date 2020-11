Milan, Kessie porta bene: mai una sconfitta quando segna / News

Milan, Kessie talismano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Anche se la Lega Serie A non gli ha affidato il gol, causa deviazione di Magnani, Franck Kessie ha dato il là alla rimonta rossonera contro il Verona dopo il doppio svantaggio. C’è un dato particolarmente interessante che riguarda l’ivoriano, che lo rende un vero e proprio portafortuna. Come riporta il programma di Milan TV ‘L’Inferno del Lunedì’ quando il numero 79 va in gol il Milan non perde mai. Un dato di fatto accaduto dopo tutti e 18 i gol rossoneri: 14 vittorie e 2 pareggi. Rinnovo Kessie, Mirabelli ‘avvisa’ la dirigenza del Milan. VAI ALLA NOTIZIA >>>