Milan, Kessie non si stanca mai: Pioli non ha mai rinunciato a lui

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ ufficiale: Franck Kessie è davvero indispensabile per questo Milan. Domani, con ogni probabilità, il centrocampista sarà titolare anche contro il Cagliari a San Siro nell’ultima giornata di campionato.

Perchè Kessie è indispensabile? Dal post-lockdown l’ivoriano ha giocato tutte le partite partendo titolare, saltando massimo 11 minuti (nell’ultima contro la Sampdoria, in cui il risultato era ampiamente a sicuro). Pioli non può fare a meno di Kessie, che in questo ultimo scorcio di stagione ha dimostrato di aver compiuto un salto di qualità, sia dal punto di vista mentale e sia dal punto di vista tecnico.

A incoronarlo è stato lo stesso Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan: “Kessie è diventato un giocatore completo, con una grande evoluzione, il fatto di giocare a 2 lo ha aiutato, mi ha sorpreso davvero tanto”. Effettivamente ha sorpreso un po’ tutti. L’ivoriano non aveva entusiasmato nelle stagioni precedenti per continuità nelle sue prestazioni, anche se il suo apporto non è mai mancato. Il centrocampista sembra aver fatto quel salto di qualità che tutti aspettavano da tempo.

L’obiettivo è ovviamente quello di confermarsi anche l’anno prossimo. La prossima stagione dovrà essere quella della consacrazione per Kessie, che dovrà dimostrare di reggere un’intera stagione ad alto livello. La coppia con Ismael Bennacer è ben assortita, così come il rapporto con Pioli e il resto della squadra, e dunque ci sono tutti i presupposti per fare bene. Una cosa in ogni caso è certa: il tecnico non rinuncia e non rinuncerà mai allo stakanovista Franck.

