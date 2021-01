Milan, Kessie non ha dubbi: “In un centrocampo a due gioco meglio”

Milan, Kessie sul suo ruolo preferito

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessie, centrocampista del Milan, non ha dubbi sul modo di giocare che meglio esalta le sue qualità. Queste le dichiarazioni dell’ivoriano ai microfoni di ‘SportMediaset’: “Avevo giocato sempre in un centrocampo a due, poi qui al Milan ho iniziato a giocare a tre e penso di averlo fatto bene. Però in un centrocampo a due gioco meglio“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Franck Kessie >>>