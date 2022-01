Milan, Kessie non presente a Milanello: ma nessun allarme / News

Franck Kessie non si è presentato a Milanello per la ripresa degli allenamenti agli ordini di Stefano Pioli. Ecco il motivo

Quella di oggi doveva essere la giornata del ritorno di Franck Kessie in quel di Milanello. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' l'ivoriano oggi non si è allenato agli ordini di Stefano Pioli perché ancora non è rientrato dall'Africa. Nessun caso di calciomercato in vista dunque, si tratta soltanto di un problema logistico dovuto ad un normale ritardo. Retroscena Milan: poteva arrivare un trequartista! Le ultime di mercato >>>