Milan, Kessie è indispensabile: segna, difende e non si stanca mai

Franck Kessie è un giocatore fondamentale per il Milan. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, evidenzia le sue qualità

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'importanza di Franck Kessie nel Milan. L'intenzione del club rossonero è di prolungare il contratto dell'ivoriano, che attualmente scade nel 2022 . Ma perchè è così' speciale l'ex Atalanta? La rosea mette in evidenza alcune sue caratteristiche. Una di queste riguarda la continuità nelle presenze: Kessie ha disputato nella scorsa stagione 50 delle 53 partite disponibili , eppure non ha praticamente mai accusato un po' di stanchezza.

Al di là comunque delle presenze, Kessie sta dimostrando di essere nel pieno della maturità calcistica. E' cresciuto dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista della personalità, così dimostra il soprannome "Il Presidente". In più l'ivoriano è praticamente infallibile dal dischetto: nel 2020-21 11 rigori realizzati (su 13 battuti), più altri 2 gol (e un altro in Europa League). Insomma, Kessie è davvero indispensabile: il Milan non può davvero farne a meno. Kessié, Ziyech e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.