Milan, Kessie conta i giorni: tra una settimana in gruppo

MILAN NEWS – Tutti insieme appassionatamente, tranne uno. Rivisto il protocollo di sicurezza dal comitato tecnico scientifico, le società di Serie A potranno riprendere dai prossimi giorni gli allenamenti collettivi, con esercizi di gruppo e partitelle 11 vs 11. In casa Milan, però, c’è un calciatore che dovrà attendere ancora una settimana prima di poter rivedere i propri compagni di squadra: Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano, infatti, è tornato in Italia solamente una settimana fa dopo aver fatto rientro in patria a metà marzo. In Costa d’Avorio ha seguito il piano di allenamento che il club rossonero gli ha fornito, ma poi al momento del richiamo in Italia le frontiere chiuse dello stato africano hanno complicato i piani. Così Kessie ha dovuto pazientare e attendere.

Tra una settimana scadranno i 14 giorni obbligatori di quarantena per chi arriva dall’estero, per lui nessuno sconto alla “Ibra”. Kessie è un punto fermo del Milan degli ultimi anni e della rosa di Stefano Pioli. In questa stagione è il quarto giocatore più utilizzato, ma nelle ultime due è stato quello di movimento maggiormente impiegato. Importante per la squadra, dunque, averlo in piena forma fisica al momento della ripartenza. L’idea di Pioli è quella di attuare sedute con un sempre maggior numero di atleti e con una intensità sempre più alta. Intanto, sul mercato spuntano due nomi molto interessanti: ecco chi sono>>>

