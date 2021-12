Milan, Kalulu in rampa di lancio dopo l’infortunio di Kjaer | News

Con Simon Kjaer fuori dai giochi salgono di molto le quotazioni di Pierre Kaluku, terzino del Milan che può giocare anche centrale

La Gazzetta dello Sport si sofferma ovviamente sull'infortunio di Simon Kjaer, difensore del Milan. Il danese sarà operato questa mattina al ginocchio sinistro per i danni ai legamenti. La diagnosi, così come la prognosi, non è ancora del tutto chiara, visto che se ne saprà di più dopo l'intervento, ma la rosea sottolinea come la stagione dell'ex Atalanta può considerarsi probabilmente finita.

I giocatori a disposizione ce la metteranno tutta per non far rimpiangere Kjaer, ma l'infortunio del danese non ci voleva proprio. L'ex Siviglia e è stato sin dall’inizio una colonna per Pioli e non sarà facile farne a meno a lungo. In questa stagione ha giocato in rossonero 14 partite tra campionato e Champions League: ha saltato soltanto tre gare (contro Venezia, Atletico Madrid e Spezia). Ecco i possibili sostituti del difensore sul mercato.