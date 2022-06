Milan, Kalulu fa il compleanno: gli auguri della società

Giornata speciale oggi in casa Milan e per Kalulu, che festeggia 22 anni: gli auguri della società rossonera sul sito ufficiale.

È arrivato a Milano giovanissimo, che ancora doveva esordire da professionista, e dopo un anno e mezzo è diventato uno dei punti di riferimento della retroguardia rossonera. Pierre Kalulu è una delle rivelazioni del Milan Campione d'Italia, un difensore polivalente e di sicura affidabilità. Oggi per il nostro giocatore - attualmente impegnato con la Francia Under 21 - è una giornata importante, quella in cui compie 22 anni. Dopo una stagione memorabile, con un crescendo emozionante di rendimento in un Milan insuperabile difensivamente, è di nuovo il tempo di festeggiare: tanti auguri Pierre!