Milan, Kalulu convocato per le Olimpiadi: ci sono due problemi | News

Pierre Kalulu, calciatore del Milan, è stato convocato dalla Francia per le Olimpiadi di Tokyo. C'è però un problema

Come viene riportato da Tuttosport, c'è anche Kalulu nella lista dei convocati della Francia per le Olimpiadi di Tokyo. Una grande occasione per il calciatore del Milan, che è riuscito a mettersi mostra nella stagione da poco conclusa con Stefano Pioli. Un'esperienza importante per Kalulu, che però al suo ritorno dovrà affrontare una serie di problemi: innanzitutto recuperare le energie dovute a un torneo lungo che si gioca nel mese più caldo dell'anno a Tokyo, ma anche iniziare la preparazione in ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra. Nessun problema insormontabile, ma Kalulu pagherà probabilmente dazio nelle prime partite della nuova annata rossonera. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.