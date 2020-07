Milan-Juventus, Romagnoli sempre in campo: è l’unico in Italia

MILAN NEWS – Dopo la ripartenza del campionato, il Milan ha ripreso brillantemente la corsa all’Europa League. Tanti gol segnati (11 in 4 partite) e pochissimi subiti (2). Ottime riposte sia dall’attacco ma anche dalla difesa, che questa sera punterà nuovamente su Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è da anni un insostituibile del reparto arretrato, ma quest’anno ha deciso di esagerare in quanto a minutaggio. Secondo quanto riferito da ‘OptaPaolo’, il numero 13 è l’unico giocatore di movimento a non aver saltato nemmeno un minuto in tutte le competizioni. Ecco la top 5 degli ‘stakanovisti’.

