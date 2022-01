Milan-Juventus, Rebic l’asso da calare: quando vede bianconero si scatena

Tuttosport si sofferma su Ante Rebic, attaccante del Milan che ha recuperato dai suoi problemi fisici. Ora nel mirino c'è la Juventus

Nelle ultime tre partite di campionato contro la Juventus Rebic ha sempre segnato: il 4-2 a San Siro e lo 0-3 e l'1-1 negli ultimi due precedenti a Torino. Una bestia nera per bianconeri, che sperano che non si ripeta domenica prossima. Pioli pensa a schierarlo dal primo minuto, anche se è probabile che subentri a gara in corso. Con Rafael Leao in gran forma è difficile che il tecnico rinunci contemporaneamente a Ibrahimovic e Giroud nel ruolo di prima punta. Di sicuro sarà fondamentale a partita in corso: Ante è uno spacca partite e chissà che questa caratteristica non possa risulta decisiva domenica. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.