Milan-Juventus, Pioli: “Sarà una sfida equilibrata, bisogna lottare” | PM

Pioli ha parlato come di consueto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus e ha risposto così alla nostra domanda.

Oggi si è tenuta, come di consueto alla vigilia di un match, la conferenza stampa di Stefano Pioli, che ha presentato Milan-Juventus di domani sera. Il tecnico rossonero ha affrontato diversi temi e noi di PianetaMilan.it abbiamo provato a chiedergli quali differenza pensa ci possano essere con il match di andata, il primo in cui i rossoneri avevano sofferto un po', e se pensa ce ne possano essere. Ecco la sua risposta: "Penso fosse stata una partita equilibrata. Cosa che mi aspetto anche domani. I valori sono alti e la Juventus è cresciuta e vive un momento positivo. Però stiamo bene anche noi. Sarà una partita da combattere pallone su pallone e centimetro su centimetro". Milan, le top news di oggi: arriva Lazetic! Diallo in fase di stallo.