Milan-Juventus, Orsato non sarà l’arbitro della partita: le ultime / News

La scelta di assegnare Milan-Juventus di Serie A all'arbitro Daniele Orsato ha fatto molto discutere. Attenzione però alle ultime notizie

Dopo le polemiche scaturite dal clamoroso errore dell'arbitro Marco Serra in occasione di Milan-Spezia c'era grande attesa per la designazione di Milan-Juventus. La scelta è ricaduta su Daniele Orsato; una decisione che non aveva fatto saltare di gioia i tifosi rossoneri. Attenzione però al clamoroso dietrofront riferito dal 'Corriere dello Sport'. Secondo quanto riferisce il noto quotidiano Orsato non arbitrerà la partita di Serie A perché indisponibile. La gara dovrebbe essere affidata a uno tra Di Bello, Massa o Valeri. Ecco le dichiarazioni di Olivier Giroud, attaccante del Milan.