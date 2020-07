Milan-Juventus, la sfida Ibrahimovic-Ronaldo: i due non si sono mai amati

MILAN NEWS – San Siro questa sera sarà pieno. No, non è un errore. A riempire lo stadio saranno i due ego di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Milan-Juventus mette di fronte due stelle di prima grandezza: Ibrahimovic contro Ronaldo è probabilmente l’ultimo grande scontro di Serie A tra due figli degli anni Ottanta.

Ovviamente i momenti sono diversi. Ibrahimovic sta giocando i tempi supplementari della carriera, mentre Ronaldo combatte ancora con Lionel Messi per essere il numero 1 al mondo, con l’obiettivo di conquistare l’ennesimo Pallone d’Oro. In una gara secca, però, può succede di tutto, e Zlatan ci tiene a fare bene in quella che potrebbe essere l’ultima sua grande sfida della Carriera. E’ vero che dopo ci saranno Napoli e Atalanta, ma la partita contro la Juventus ha un fascino certamente superiore per il totem svedese.

Ibrahimovic e Ronaldo si sono scontrati in diverse occasioni: in Portogallo-Svezia, Inter-United, Barcellona-Real Madrid, Psg-Real e ora, per la prima volta, anche in Milan-Juventis di campionato (c'è il precedente in questa stagione in Coppa Italia). I due non si sono mai amati. Il massimo complimento fatto da Ibra al portoghese è stato "E' un grande professionista", mentre in altre occasioni non ha usato certamente parole al miele: "Il vero Ronaldo è solo quello brasiliano", oppure "Ora sappiamo che i Palloni d'Oro non li vinceva Cristiano, ma Florentino Perez" (dopo la vittoria di Modric). E Ronaldo? Non ha mai replicato. Ma questo silenzio fa moltissimo rumore, soprattutto per uno come Ibrahimovic. Chi vincerà stasera? Poche ore e sapremo.