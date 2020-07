Milan-Juventus, Kessie: “Rimonta fantastica! Davvero contento per il gol”

MILAN NEWS – Al termine della gara vinta 4-2 contro la Juventus, Franck Kessie ha commentato sui social il risultato finale di San Siro. “Una rimonta fantastica! Davvero contento per il gol e la vittoria! Avanti così”, ha scritto l’ivoriano anche ieri sera tra i migliori in campo della formazione di Stefano Pioli. Perennemente in dubbio e dal futuro incerto, l’ex Atalanta sta finalmente trovando costanza di rendimento e prestazioni degne del suo valore. Oggi un Kessie di questo tipo difficilmente il Milan potrà pensare di farne a meno.