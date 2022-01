Milan-Juventus, Brahim Diaz e Ibrahimovic favoriti per una maglia da titolare

Prove di formazione in quel di Milanello per Stefano Pioli in vista di Milan-Juventus, gara valida per la 23^ giornata di Serie A

Renato Panno

Continua la marcia di avvicinamento del Milan in vista della gara contro la Juventus, valida per la 23^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferisce Sky Sport quest'oggi, in quel di Milanello, Stefano Pioli ha messo in pratica le prime prove di formazione per domenica. L'allenatore rossonero ha schierato Brahim Diaz sulla trequarti e Zlatan Ibrahimović in attacco. I due sono in ballottaggio con Rade Krunic e Olivier Giroud, ma restano favoriti per una maglia da titolare. Ecco le dichiarazioni di Olivier Giroud, attaccante del Milan.

