Milan-Juventus, Bernardeschi torna regolarmente in gruppo

Si avvicina Milan-Juventus, match della ventitreesima giornata e arrivano belle notizie in casa bianconera, col recupero di Bernardeschi.

Nella giornata di ieri la squadra di Massimiliano Allegri ha svolto il primo allenamento di preparazione a Milan-Juventus di domenica sera e ci sono subito belle notizie per i bianconeri, con il rientro in gruppo da parte di Federico Bernardeschi, esterno offensivo. Il classe 1994 era regolarmente presente alla seduta e si è allenato con il resto della squadra. Bernardeschi sarà quindi a disposizione domenica sera a San Siro, ma resta da capire se giocherà dal primo minuto o se andrà in panchina. Sicuramente nelle prossime ore si saprà di più sulle scelte di formazione delle due squadre. Oggi è già anti vigilia.