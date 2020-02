NEWS MILAN – Quinta rete stagionale per l’attaccante croato Ante Rebic, il quale, approfittando di un cross dalla destra di Samu Castillejo, ha sbloccato il risultato al 61′ di Milan-Juventus, girando di destro, di prima intenzione, in area piccola alle spalle di Gianluigi Buffon. Milan-Juventus 1-0. Per seguire la diretta testuale della partita di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

