Milan-Juve, Graziani: “Per i rossoneri numeri da Scudetto”

MILAN NEWS – Stasera si gioca Milan-Juve, 16^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono primi in classifica, ma arrivano alla sfida pieni di assenze. Il Diavolo però non abbassa la testa e vuole mantenere i numeri di primo livello che ha attualmente. Di questo ha parlato Francesco Graziani, ex giocatore e allenatore, ai microfoni di Mediaset. Ecco le sue parole: “Questa è una squadra giovane, con un grande entusiasmo. Gioca bene e ha saputo sopperire alle assenze anche importanti. Stasera è un esame importante, se lo superano vanno dritti verso la laurea. Attenzione a questo Milan, in molti gli danno poco credito, ma i numeri cominciano a dire che questa squadra può vincere lo Scudetto”.

