Milan-Juve, Bonetti: “I rossoneri sanno sopperire alle assenze”

MILAN NEWS – Stasera si giocherà Milan-Juve, 16^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano da primi in classifica, ma pieni di assenze. Oggi si sono aggiunti alla lista degli indisponibili anche Ante Rebic e Rade Krunic, croato e bosniaco classe 1993. Ai microfoni di tuttojuve.com ha parlato Dario Bonetti, doppio ex della sfida. Ecco le sue dichiarazioni: “È sicuramente una partita molto importante per la Juventus. I bianconeri devono vincere, se non vogliono vedere l’allungo del Milan, che ha dimostrato di saper sopperire magistralmente alle assenze. Mettiamola così: a livello di varietà di organico la Juve è superiore, ma i rossoneri hanno saputo mutare pelle a seconda delle emergenze”.

