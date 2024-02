Milan, Jovic e una media realizzativa da grande attaccante: il dato

Luka Jovvic, a segno anche in Rennes-Milan, ha migliorato la propria media realizzativa stagionale. Ecco il dato riportato da Opta

Il Milan stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League, la sconfitta in Bretagna contro il Rennes non vanifica il 3-0 dell'andata e consente ai rossoneri di proseguire il cammino europeo. Rafael Leao e Luka Jovic sono stati i marcatori della sfida di ritorno, disputata nella serata di ieri e termina sul risultato di 3-2 a favore dei francesi. Proprio il serbo è protagonista di un dato personale molto positivo, migliorato nei 90 minuti di ieri.