Milan, 27° compleanno per Luka Jovic: il numero 9 rossonero

Nel febbraio del 2016 passò al Benfica per 2 milioni di euro. Esordì in campionato contro il Boavista ed in Champions League contro il Bayern Monaco. Nonostante le sole 4 presenze coi portoghesi, Jovic vinse 2 campionati, 1 Coppa del Portogallo ed 1 supercoppa portoghese.

Nell'estate del 2017, il serbo andò in prestito all'Eintracht Francoforte per 2 anni. L'esordio coi tedeschi risale al 12 agosto in Coppa di Germania ed un mese dopo esordì anche in Bundesliga contro l'Augsburg, contro il quale segna anche il suo primo gol con la nuova maglia. Nella stagione 17/18 vinse la Coppa di Germania contro il Bayern e, in quella successiva, segnò 5 gol in un match di Bundesliga e ben 10 in 14 partite di Europa League. L'Eintracht, alla fine, lo riscattò dal Benfica.

Nel giugno 2019 il Real Madrid acquistò Jovic per 60 milioni più 5 di bonus. Egli debuttò coi Blancos ad agosto contro il Celta Vigo e ad ottobre, contro il Leganés, segnò il suo primo gol col Real Madrid. Nella stagione 19/20, vinse Liga e Supercoppa di Spagna. Nel gennaio 2021 torna all'Eintracht in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni e, al suo ritorno in Germania, segna una doppietta contro lo Schalke 04. Torna al Real Madrid e, nonostante il poco spazio, nella stagione 21/22 vince la Liga, la Supercoppa e la Champions League.

Nel 2022 Jovic divenne un giocatore della Fiorentina. Esordisce, con gol, il 14 agosto contro la Cremonese. Ad ottobre segna il suo primo gol in Conference League contro gli Hearts. Dopo il mondiale in Qatar, il serbo gioca con meno continuità a causa di piccoli problemi fisici. Lo scorso anno Jovic è passato al Milan ed ha segnato il suo primo gol rossonero il 2 dicembre 2023 contro il Frosinone ed un mese dopo ha realizzato la sua prima doppietta con la nuova maglia, contro il Cagliari in Coppa Italia. A febbraio, arriva il primo gol in rossonero nelle coppe europee contro il Rennes. La scorsa stagione, Jovic è stato spesso decisivo, soprattutto da subentrato, coi suoi gol. Con la maglia del Milan, fino ad ora, l'attaccante serbo ha giocato 33 partite e segnato 9 gol.

La Redazione di Pianeta Milan augura a Jovic un buon compleanno, con la speranza che possa riprendersi presto dal suo infortunio.