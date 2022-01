Milan, Javi Moreno: “Presto i rossoneri torneranno a vincere tutto”

Javi Moreno, ex Milan per una stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla propria esperienza rossonera e sulla squadra attuale.

Stefano Bressi

Ha giocato un solo anno con il Milan, nella stagione 2001/02, Javi Moreno, senza lasciare troppo il segno. 16 presenze e 2 gol. In un'annata in generale non troppo positiva. Di questo e non solo ha parlato ai microfoni di europacalcio.it, ecco le sue dichiarazioni, a partire dalla doppietta in finale di Coppa Uefa contro il Liverpool: "La mattina mia moglie mi disse che sarei diventato padre, la felicità che mi fu trasmessa da quella notizia mi fece entrare in campo motivatissimo".

Su Ferran Torres al Barcellona: "Ferran Torres è sicuramente un buon acquisto per il Barcellona, è un giovane di livello internazionale e penso che diventerà uno dei calciatori più importanti del club catalano".

Sul post Suarez all'Atletico: "Ad oggi l’Atletico Madrid non deve concentrarsi su nessun centravanti poiché ritengo che Luis Suarez sia uno dei migliori attaccanti al mondo".

Sull'esperienza al Milan che non ha funzionato: "Al contrario, ritengo che la mia esperienza con la maglia rossonera fu molto positiva. Al Milan ero molto felice; i dirigenti si sono comportati molto bene con me e sarò sempre super grato a loro per il trattamento che mi hanno riservato. È vero, mi sarebbe piaciuto giocare un po’ di più ma quell’anno c’erano grandi attaccanti ed ho fatto fatica a ritagliarmi lo spazio che avrei voluto".

Se rinnovare o no Ibrahimovic: "Stiamo parlando di uno dei migliori club del mondo: la dirigenza sta valutando se rinnovare o meno il contratto di Ibrahimovic, sicuramente verrà presa la decisione migliore per il bene del club. In questo momento il Milan ha un’ottima squadra con calciatori giovani e di valore: se continua di questo passo tornerà ad essere il Milan che anni fa vinceva tutto in Italia e in Europa".

Il suo presente e futuro: "Attualmente sono l’allenatore del Badalona, squadra militante nella terza divisione spagnola. In futuro spero di migliorare ulteriormente e di poter arrivare il più lontano possibile".

