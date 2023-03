Milan, nessun italiano in campo contro la Salernitana: la statistica curiosa

In occasione di Milan-Salernitana il tecnico del Diavolo Stefano Pioli non ha schierato nessun italiano. Ecco la statistica curiosa

In occasione di Milan-Salernitana, che si sta giocando a San Siro, il Diavolo è sceso in campo senza italiani. Il tecnico Stefano Pioli, infatti, ha deciso di schierare una formazione composta totalmente da giocatori stranieri. Nonostante ci fosse la possibilità fino all'ultimo di vedere Sandro Tonali, al quale è poi stato preferito Ismael Bennacer. Come riferito da Opta, si tratta della prima volta dal 1994/1995 in cui il Milan schiera dal 1' un undici senza rappresentanti del Bel Paese. La prima volta, quindi, da quando sono stati introdotti i tre punti per vittoria. Segui il LIVE del secondo tempo di Milan-Salernitana da 'San Siro' >>>