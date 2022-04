Milan, Investcorp si presenta al mondo attraverso un video | News

Investcorp, fondo mediorientale interessato al Milan, si presenta al mondo attraverso un video: che numeri negli ultimi sei anni

E' in corso il due diligence per l'acquisto del Milan da parte di Investcorp. Il fondo mediorientale sarebbe dunque vicino a chiudere la trattativa con il fondo Elliott, con il club di via Aldo Rossi che presto potrebbe avere un nuovo proprietario. Attraverso un post su Twitter, con video allegato all'interno, proprio Investcorp si presenta al mondo intero. Come riporta attraverso il social citato, "Fondata nel 1982, Investcorp si è costruita una reputazione per prestazioni superiori e comprovata esperienza su una piattaforma diversificata di classi di attività. Il nostro AUM è cresciuto da $ 10 miliardi a oltre $ 40 miliardi negli ultimi sei anni. Guarda questo video per saperne di più su di noi!". Ecco, di seguito, il tweet con il video.