Milan, Investcorp ha terminato la due diligence: riscontrata nessuna criticità

Investcorp, fondo monetario interessato ad acquistare il Milan, avrebbe terminato la due diligence: non riscontrata alcuna criticità nel club

Buone notizie per il futuro del Milan . Secondo quanto riferisce l'agenzia ' Mf-Dowjones', Investcorp avrebbe terminato la due diligence sui conti del club rossonero. Il fondo mediorientale non ha riscontrato alcuna criticità significativa, dunque è rimasto soddisfatto del lavoro svolto da Elliott nel corso di questi ultimi quattro anni.

Il signing, dunque, dovrebbe essere previsto per la prossima settimana, mentre per il closing si dovrà attendere la fine del campionato in corso. Confermate anche la cifra dell'operazione. Investcorp acquisterà il Milan per circa 1.18 miliardi di euro. Inoltre, per il fondo arabo ci sarebbero due team al lavoro: uno dedicato alla due diligence e l'altro alla stesura del business plan. L'obiettivo, quindi, è quello di un progetto a lungo termine. Milan, le top news di oggi: Frey in esclusiva, parla Olivier Giroud.