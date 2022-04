Milan-Investcorp, in corso la fase di controllo dei conti e bilanci del club

Novità sul possibile acquisto del Milan da parte del fondo mediorientale Investcorp: secondo 'ANSA' è in corso la due diligence

Arrivano ulteriori novità riguardo la possibile acquisizione del Milan da parte di Investcorp. Secondo quanto riferisce 'ANSA' è in corso la due diligence, ovvero la fase di controllo dei conti e bilanci del club rossonero. In ogni caso, il closing non dovrebbe arrivare prima della fine di questa stagione, con il Milan in piena lotta sia per lo scudetto che per la Coppa Italia.