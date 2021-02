Milan-Inter, tensione tra tifosi a San Siro: interviene la polizia (Video)

Milan-Inter, le ultime da San Siro

Nonostante l’impossibilità ad accedere allo stadio a causa dell’emergenza sanitaria, le tifoserie di Milan e Inter non hanno voluto far mancare il loro supporto per l’importante derby di oggi. Una situazione che ha visto degli attimi passeggeri di tensione, con l’intervento della polizia a sedare alcuni piccoli disordini in atto. In ogni caso non c’è da registrare nessun allarmismo particolare, visto il tutto è rientrato in poco minuti. Ecco il video pubblicato al profilo Twitter di ‘Calcio e Finanza’.

Queste intanto le formazioni ufficiali di Stefano Pioli e Antonio Conte >>>