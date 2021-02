Milan-Inter, retroscena Romagnoli su Lukaku: “E’ velocissimo” / News

Milan-Inter, Romagnoli stupito da Lukaku

Il derby Milan-Inter, oltre ad una brutta sconfitta, ha consegnato ai rossoneri un Alessio Romagnoli in evidente difficoltà. Il duello perso contro uno straripante Romelu Lukaku ha confermato le sensazioni avute già nella trasferta contro la Stella Rossa, in cui il capitano rossonero ha commesso una grave ingenuità in area che è costata un calcio di rigore. Uno scenario che sarebbe confermato anche da un retroscena raccontato da ‘Calciomercato.it’. Il portale riporta il labiale del numero 13 che, mentre parla con un suo compagno di squadra, dice: ‘E’ velocissimo‘, riferendosi ovviamente all’attaccante belga. Uno stupore tradotto anche in campo, con Romagnoli spesso inerme nei confronti del panzer nerazzurro.

