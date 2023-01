Milan-Inter, Onana: “Dobbiamo fare di tutto per vincere questo trofeo”

Sulla partita: "Si la verità è che è troppo importante per noi. Sappiamo che giochiamo contro una buona squadra, è un trofeo importantissimo per noi. Dobbiamo fare di tutto per vincere".

Sulla possibilità di vincere il trofeo: "Si, come sempre proviamo a fare. Sono tranquillo, sappiamo che giochiamo contro un grande avversario. Oggi spero che sia un grande giorno". Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>