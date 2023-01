Milan-Inter, Marotta: “Dobbiamo affrontare questa gara con grande motivazione”

Su De Vrij: "Niente, sono scelte dell'allenatore. De Vrij è un altro ottimo professionista. Essendoci ancora tante partite davanti, anche lui avrà la possibilità di mettersi in mostra. Quando sei in un grande club sei in una rosa dove ci sono co-titolari. E' una certezza, avrà l'occasione di giocare da qui alla fine del campionato".

Se vincendo il trofeo sarà una svolta per il campionato: "Io credo che bisogna riconoscere il grande cammino del Napoli, sia per i risultati che per le prestazioni. Il Napoli ha tante chance di portare a termine questa stagione da vincitore. Ma noi abbiamo l'obbligo di credere di potter agganciare il Napoli. Al di là di stasera, ci sarà un tour de force che portano a come dicevo prima ad un uso dell'allenatore della rosa a disposizione".