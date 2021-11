Milan-Inter, Maldera: “Importante essere rimasti primi e a +7”

Milan-Inter è finita 1-1 ed è stato un bel Derby ieri sera. Questo il parere di Maldera sulla partita e sul risultato, importante.

Un pareggio che profuma di vittoria in Milan-Inter per i rossoneri, che restano primi in classifica e soprattutto mantengono i cugini interisti a distanza di sicurezza, lontani ben 7 punti. Nel post match, Andrea Maldera ha parlato su Milan TV e ha sottolineato proprio questo aspetto: "Il Milan ha fatto bene nel primo tempo, copriva bene il campo, ha subito qualche ripartenza, ma sono stati i rossoneri a fare la partita. Nella ripresa l'Inter ha fatto meglio, poi però Pioli ha fatto i cambi giusti e il Milan ha chiuso la partita in crescendo. Rimane un pizzico di rammarico per il finale, con un po' di fortuna si poteva vincere. La cosa importante comunque è essere rimasti primi e aver tenuto a distanza l'Inter in classifica". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>