Milan-Inter, l’ex Calhanoglu carica il derby con una foto particolare | News

Curiosa foto pubblicata da Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter ed ex Milan, sul proprio profilo Instagram alla vigilia del derby

Milan e Inter si affronteranno domani sera per quella che sarà la partita che chiuderà il programma del dodicesimo turno di Serie A. Per il secondo anno consecutivo il Derby della Madonnina sarà anche importante in ottica scudetto. A scaldare gli animi ci pensa proprio il grande ex: Hakan Calhanoglu. Attraverso un post su Instagram, il centrocampista turco ha pubblicato una foto curiosa in quanto è ritratto sia con la maglia nerazzurra che con quella rossonera. "E' l'ora", le parole apparse sul social dell'ex numero 10 del Diavolo. Milan, le top news di oggi: ritorno di fiamma per gennaio. Novità di formazione per il derby