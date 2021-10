Milan-Inter, il Sottosegretario Costa: “San Siro pieno ipotesi concreta”

San Siro, in occasione di Milan-Inter, potrebbe essere pieno. A dirlo è Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute. Le sue parole

Dopo mesi di stadi chiusi per il coronavirus si torna finalmente a respirare aria di normalità. I contagi stanno calando e dunque il Governo sta lentamente procedendo alle riaperture complete. Anche gli stadi potrebbero ritornare a contenere il 100% degli spettatori. La data nel mirino è quella di Milan-Inter, derby di alta classifica in programma il 7 novembre prossimo. A dirlo è Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute: "100% di capienza negli stadi?? Spero possa accadere già il prossimo mese. San Siro esaurito per il derby di Milano del 7 novembre? Credo sia un obiettivo raggiungibile”. Intanto parla Olivier Giroud, centravanti del Milan. Ecco cosa ha detto