Milan-Inter, giovedì amichevole per la squadra di Conte

Inter, giovedì amichevole contro il Vis Nova Giussano

Giovedì alle ore 15.00 alla Pinetina, l’Inter di Antonio Conte sarà impegnata in un’amichevole contro la Vis Nova di Giussano, compagine che milita nel girone B di Serie D. Un modo per i nerazzurri di tenere il ritmo partita in vista della stracittadina di Milano contro il Milan in programma domenica alle ore 15.00 (esclusiva DAZN). Il Milan dal canto suo, come noto, lo stesso giorno sarà in campo alle 18.55 al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa.

