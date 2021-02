Milan-Inter, Giordano: “Nerazzurri favoriti? Sappiamo cosa accade nei derby”

Milan-Inter, Giordano e una regola non scritta

L'ex calciatore Bruno Giordano, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato del derby tra Milan e Inter. I nerazzurri partono con i favori del pronostico, ma occhio ad una regola non scritta. Ecco le dichiarazioni: "All'andata ha vinto il Milan, in questo momento può stare meglio l'Inter. I risultati dicono che fino a una settimana fa il Milan era in testa. Credo che potremo assistere a una buona partita. L'Inter parte coi favori ma sappiamo cosa accade nei derby".