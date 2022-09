Milan-Inter, Derby globale: San Siro pieno e 150 paesi collegati

Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti e in tv per l'appuntamento di sabato con il Derby di Milano Milan-Inter.

Donato Boccadifuoco

Cresce di ora in ora l'attesa per il DerbyMilan-Inter che andrà in scena a San Siro il prossimo sabato a partire dalle ore 18. Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti e davanti ai teleschermi.

Milan-Inter sarà un Derby globale

Tutto esaurito a San Siro per il Derby di Milano in programma sabato prossimo tra Milan e Inter, ma l'attesa per lo spettacolo della stracittadina numero 232 cresce non solo alla Scala del Calcio. Oltre ai 75000 spettatori previsti (tra i quali 150 giornalisti accreditati e 29 fotografi di diverse nazionalità), come sottolineato infatti dal sito ufficiale del Milan, ad assistere al match ci saranno telespettatori provenienti da oltre 150 paesi del mondo. Più di 20 telecamere inquadreranno lo svolgimento della partita e trasmetteranno le immagini dall'Indonesia al Giappone, da Trinidad e Tobago al Brasile, fino ad arrivare in Cina, Australia e Canada.

Milan-Inter per sempre e per tutti

Proprio in occasione del Derby apprendiamo dai canali ufficiali rossoneri circa due iniziative "AC MILAN IS FOREVER" e "IL MILAN PER TUTTI". La prima racchiuderà diverse proposte a forte carico emotivo; della seconda (che conosciamo già bene) fa parte un programma di accessibilità gratuita: un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, "RespAct".