Milan-Inter, Calhanoglu al veleno: “Il karma torna. 3-0 e a casa”

Sulla vittoria : "Molto importante. Per me ancora di più. Sono molto contento grazie ai miei compagni, tifosi che sono venuti qua. Abbiamo dimostrato oggi, 3-0 non si può dire tanto".

Sulla voglia di rivincita contro il Milan: "Io preferisco sempre stare zitto. Era diventato pesante per me vedere cose che non mi aspettavo, ma il karma torna. Avevamo fame oggi, secondo me devono rispettare. 3-0 li abbiamo mandati a casa, velocemente. Adesso concentriamoci sul campionato, ma oggi abbiamo mangiato il Milan".