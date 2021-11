Milan-Inter, Braglia: “Da tempo non si vedeva una partita con questi ritmi”

Braglia, ex portiere rossonero, ha commentato Milan-Inter di domenica, esaltandone la spettacolarità del gioco. Ecco le sue parole.

Domenica si è giocata Milan-Inter, il Derby, e Simone Braglia, ex portiere rossonero nella stagione 1997/98, senza però neanche una presenza, ha commentato ai microfoni di TMW Radio così: "È stata una bellissima partita, mi sono divertito, non vedevamo una partita così da tempo, e queste sono le partite che fanno bene al calcio. Speriamo di vederne altre di partite così perché è stata oltre a Roma-Sassuolo è stata l'unica partita con ritmi alti, anche se a Roma abbiamo visto ritmi meno tonici. Un ritmo che si vede solo nei campionati inglesi. Lautaro lo vedo un po' sopravvalutato, non gli ho mai visto far robe pazzesche, non spacca le partite nè si carica la squadra sulle spalle e quindi non è un top player. Riguardo la partita con questi ritmi alti i giocatori più grandi fisicamente come Dzeko e Ibrahimovic hanno un po' sofferto. Promossi anche i due allenatori senza il minimo dubbio. Nel calcio son cose che son sempre successe quelle di Calhanoglu, non penso sia da criticare. Il calcio è questo al giorno d'oggi. Aggiungo che dopo aver visto la partita del Napoli alla fine penso che per lo scudetto le milanesi siano quelle più convincenti".