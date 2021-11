Milan-Inter, Bergonzi: “Rigore molto dubbio, il primo fallo è di Calhanoglu”

Bergonzi, ex arbitro, ha sottolineato come il rigore del vantaggio nerazzurro in Milan-Inter sia molto dubbio. Ecco le sue parole.

Stefano Bressi

Due calci di rigore in Milan-Inter di ieri sera, entrambi per i nerazzurri ed entrambi decisamente dubbi. Se sul secondo sembra che il rossonero tocchi prima la palla, ma conta poco visto che poi è stato fallito, il primo ha molto più peso nell'esito del Derby. Secondo l'ex arbitro Mauro Bergonzi, c'è più di qualche dubbio: il fallo infatti lo commette prima Hakan Calhanoglu, turco classe 1994, di Franck Kessie, che viene travolto e poi cadendo sgambetta l'avversario. L'ivoriano classe 1996 subisce prima il fallo. Ecco le parole di Bergonzi: "Nel derby di ieri Doveri, che è il migliore insieme ad Orsato in questa stagione, ha arbitrato discretamente bene. Dico discretamente perché il primo rigore assegnato all’Inter mi ha lasciato più di qualche dubbio. Una situazione borderline, dove sicuramente Kessie ha fatto una ingenuità, ma anche Calhanoglu è entrato forte. Cronologicamente, forse, è arrivato prima il fallo del turco, e mi sarei aspettato una richiamata all’on-field-review. Non era, però, un chiaro ed evidente errore, dunque giusto che sia andata così". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>